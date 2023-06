Franskmænd demonstrerer over politidrab på 17-årig dreng

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har torsdag morgen indkaldt ministre til krisemøde for at drøfte situation, skriver AFP.

Han har tidligere kaldt skyderiet ”uforklarligt og utilgiveligt”.

Demonstranter i den parisiske forstad Nanterre affyrede fyrværkeri mod politibetjente og satte biler i brand sent onsdag og i løbet af natten til torsdag efter det dødelige skyderi mod en 17-årig dreng under et trafikstop.

Drabet på teenageren, der var af nordafrikansk oprindelse, har på ny antændt en indgroet opfattelse af politibrutalitet i forstæder med stor etnisk diversitet på grænsen til nogle af Frankrigs største byer.