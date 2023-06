Forskere finder bevis på universets baggrundssummen

Det hyldes som en milepæl, der åbner et nyt vindue ind i universet.

Det var den verdenskendte Albert Einstein, der for over et århundrede siden forudsagde, at disse bølger findes. Bølgerne er krusninger i det stof, som universet er lavet af, der rejser gennem universet med lysets hastighed næsten uhindret.

Bølgernes eksistens blev bevist i 2015.

Mens bølgerne rejser gennem det ydre rum strækker og maser de meget svagt alt, hvad de rejser igennem.

Forskerne har dog ikke definitivt registreret bølgerne endnu, fordi de ikke har nået den såkaldte five sigma-standard af vished. Five sigma-standarden indikerer, at der en ud af million chance for, at noget bare er et statistisk lykketræf.