Bevæbnet mand dræber vagt i angreb på USA's konsulat i Jeddah

Mekka ligger cirka 70 kilometer fra Jeddah.

Det amerikanske konsulat i Jeddah har flere gange været mål for angreb.

Blandt andet på den amerikanske uafhængighedsdag, den 4. juli, i 2016, hvor en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften og sårede to saudiarabiske politibetjente.

I december 2004 blev fem mennesker dræbt i et andet angreb mod konsulatet.

Kystbyen Jeddah, der ligger ud til Det Røde Hav, har for nylig været centrum for diplomatisk aktivitet, da USA og Saudi-Arabien sammen forsøger at mægle i en konflikt mellem to krigsførende generaler i Sudan.

Derudover besøgte den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, Jeddah tidligere i juni. Her mødtes han med den saudiarabiske kronprins og de facto-leder, Mohammed bin Salman.