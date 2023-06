Alle store amerikanske banker består centralbankens stresstest

Små lokale banker og mellemstore regionale banker er undtaget fra stresstesten.

I dette års stresstest indgik, at bankerne ville stå over for en alvorlig global recession, betydelig nedgang i prisen på kommercielle og private ejendomme, en substantiel stigning i ledige kontorer og en stigning i arbejdsløsheden.

I det scenarie konkluderer centralbanken, at bankernes totale egenkapital i forhold til kapitalforhold, hvilket virker som en stødpude mod tab, ville falde med 2,3 procentpoint til 10,1 procent.

Alle bankerne ville forblive over minimumkravet til kapital under den hypotetiske recession.

I en udtalelse siger præsidenten for American Bankers Association, Rob Nichols, at resultatet viser, at amerikanske banker fortsat er stærke.