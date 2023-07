01/07/2023 KL. 06:00

Mytteriet var et større blodbad end som så. Og det udstiller Putin og en hel del andet

Dramatiske detaljer om det blodige mytteri, som udspandt sig i Rusland, og hvor dybt utilfredsheden stikker, afslører enorme udfordringer for Putin. Vil han ty til yderligere vold og undertrykkelse for at genvinde sin autoritet?