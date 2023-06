Dommer stemmer for at udelukke Bolsonaro fra politik i syv år

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen mod Bolsonaro blev indledt torsdag i sidste uge.

Den højreorienterede tidligere præsident er anklaget for at have misbrugt sin magt, da han sidste år kaldte en række ambassadører sammen og gav udtryk for ubegrundede påstande om manglende tillid til Brasiliens elektroniske valgsystem.

Bolsonaro er også anklaget for at have misbrugt statslige medier ved at holde mødet i det præsidentielle palads.

Det skete i forbindelse med valget i oktober, som Bolsonaro tabte til den nuværende præsident, Luiz Inacio Lula da Silva.