Nato-chef: Putins krig har øget splittelsen i Rusland

Det er heller ikke muligt at spå om, hvordan fremtiden ser ud for Wagner-gruppen, siger han.

- Det er for tidligt at afsige en endegyldig dom over konsekvenserne af, at Prigozjin er flyttet til Belarus, og at nogle af hans styrker sandsynligvis også vil flytte til Belarus, siger Stoltenberg.

- Men vi må sende en klar besked til Moskva og Minsk om, at Nato er der for at forsvare hver eneste allieret og hver eneste tomme af Natos territorium, understreger han.

Belarus har budt Prigozjin og resten af Wagner-gruppen velkommen og tilbudt dem en af de nedlagte militærbaser i landet.

Både Litauen, Letland og Polen, der alle grænser op til Belarus, udtrykte tidligere tirsdag ønske om, at Nato styrker sikkerheden langs grænserne mod øst.