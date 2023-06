FN kritiserer USA for umenneskelig fangebehandling i Guantánamo

Guantánamo-fængslet blev åbnet i kølvandet på angrebet mod World Trade Center i New York City i 2001 af den daværende amerikanske præsident, George W. Bush. Fængslet skulle bruges til at tilbageholde formodede islamiske terrorister uden rettergang.

Fionnuala Ni Aoláin opfordrer på et pressemøde i New York City USA’s regering til endeligt at lukke fængslet.

- Jeg kunne se, at de tilbageholdtes lidelse er dybfølt efter to årtier i varetægt, og at det er pågående, siger hun.

Hendes rapport anerkender, at der er sket betydelige fremskridt for forholdene for indsatte i fængslet.