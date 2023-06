Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, sagde tidligere mandag i sine første udtalelser efter oprøret i Rusland lørdag, at han ville undgå, at der flød russisk blod.

- Vi vendte om, fordi vi ikke ville udgyde russisk blod, siger han.

I et 11 minutter langt lydklip siger Prigozjin videre, at oprøret ”handlede om retfærdighed”.

I en række udtalelser siger han også, at Wagner-gruppen fandt det beklageligt, at de måtte skyde mod russiske fly og helikoptere, men at de selv blev beskudt uden varsel.

- Vores march blotlagde alvorlige sikkerhedsproblemer, siger han også på lydklippet, som er lagt ud på det sociale medie Telegram.

Prigozjin tilføjer, at ”marchen” havde til formål at redde Wagner-gruppens fremtid – ikke at omstyrte magten i Kreml. Han siger, at styrken mødte støtte i de byer, som den kom gennem.