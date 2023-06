Wagner-gruppen var i lang tid omgærdet af mystik, og Moskva nægtede, at den eksisterede, indtil den blev sat ind i Ukraine. I de tidlige rapporter om Wagner-gruppen hed det, at den bestod af omkring 5000 soldater - navnlig tidligere krigsveteraner fra Ruslands elitestyrker.

Senere blev gruppen beskrevet som et stadigt større netværk af lejesoldater udvidet med blandt andet tusindvis af kriminelle, der var hentet i russiske fængsler med løfter om benådning, hvis de vendte hjem fra fronten i Ukraine.

Amerikanske eksperter i tænketanken Instituttet for Studier af Krig (ISW) sagde søndag, at den kendsgerning, at Wagner-gruppen er vendt tilbage til deres træningslejre med deres militære udstyr, viser, at Kreml ønsker at bevare Wagner-styrken snarere end at forsøge at få opløst gruppen øjeblikkeligt.