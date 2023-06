Det er ikke bekræftet, hvor og hvornår optagelsen af Putin er lavet.

Putin har mandag også talt i telefon med Irans præsident, Ebrahim Raisi. Her fik Putin at vide, at han har Irans ”fulde støtte”.

Wagner-gruppen rykkede - anført af leder Jevgenij Prigozjin - i weekenden frem mod Moskva. Deres erklærede mål var at afsætte det, som de kaldte for ”Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse”.

Soldaterne overtog lørdag flere militære anlæg.

De nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads af Belarus’ præsident, Aleksandr Lukasjenko, en af Putins allierede, fik dem til at stoppe og vende om.