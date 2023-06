Drabsbølge i nord får Honduras til at indføre udgangsforbud

Siden december har der været erklæret delvis nødretstilstand i flere dele af Honduras i et forsøg på at dæmme op for vold mellem bander og kampe om territorier.

Søndag oplyser sikkerhedsminister Gustavo Sanchez, at den honduranske regering i løbet af de kommende dage vil sende et lovforslag til Kongressen, som går ud på at ”klassificere medlemmer af en kriminel struktur, herunder bander, som terrorister”.

Samtidig vil regeringen sende yderligere 1000 politibetjente og soldater til Valle de Sula-dalen.

Desuden udlover regeringen en kontant belønning på 800.000 lempira - cirka 223.0000 kroner - for at hjælpe med at identificere og anholde de ansvarlige for drabene i Choloma.