For at få grønt lys til Nato-medlemskab skal Sverige sætte en stopper for protester fra tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

Det har Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagt til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, søndag.

Det skete via et telefonopkald, skriver nyhedsbureauet Reuters.