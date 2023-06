Stormagter drøftede Ukraine til møde i København

Ifølge stabschefen bestod deltagerne af nationale sikkerhedsrådgivere og politiske rådgivere fra blandt andet USA, Brasilien, Kina, Indien og Sydafrika.

Mediet Financial Times havde på baggrund af unavngivne kilder erfaret, at det var embedsmænd fra fremtrædende lande, der endnu ikke har fordømt Ruslands invasion, som ville deltage i mødet.

Det gjaldt blandt andet Indien og Sydafrika.

Flere kilder bekræftede også over for Berlingske, at der var blevet inviteret til det, avisen omtalte som et fredsmøde.