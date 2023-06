Moskvas borgmester: Bliv hjemme midt i vanskelig situation

Borgmesterens meddelelse kommer, samtidig med at den private hær Wagner-gruppen bevæger sig fra det sydlige Rusland med kurs mod Moskva.

Lørdag eftermiddag befandt kolonner af Wagner-soldater sig i regionen Lipetsk, der ligger rundt regnet 400 kilometer fra Moskva.

Præsident Vladimir Putin har sagt, at han vil knuse det, han kalder et ”væbnet mytteri”.

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, indledte fredag det, der ligner et oprør. Han beskyldte det russiske militær for at have dræbt tusindvis af hans mænd i luftangreb.

Ruslands forsvarsministerium afviser beskyldningen.

Den yderst spændte situation ser ud til at være den måske største udfordring, Putin har stået over for i sine 23 år ved magten i Rusland, skriver Reuters.