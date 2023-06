25/06/2023 KL. 05:15

Wagner-leders mystiske retræte sætter gang i massive spekulationer

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjins oprør mod Kreml faldt sammen nærmest lige så hurtigt, som det var startet. Nu kommer det frem, at USA kendte til, at et oprør var på vej.