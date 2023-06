Rygterne svirrer: Har Putin forladt Moskva?

Beskedtjenesten Telegram, der er populær i både Rusland og Ukraine, syder lørdag eftermiddag over med meldinger om, at præsident Vladimir Putin skal have forladt den russiske hovedstad.

Ifølge data fra Flightradar24, en hjemmeside der følger flytrafikken i verden, er præsidentens fly lettet fra Moskva klokken 14.16 lokal tid. Det er klokken 13.16 dansk tid.