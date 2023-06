Dansk minister: Det tegner sig en dramatisk situation i Rusland

- Der tegner sig en dramatisk situation i Rusland. Det udvikler sig time for time, og derfor vil jeg undgå at spekulere om udviklingen. Men i regeringen følger vi situationen meget tæt.

- Jeg har her til eftermiddag modtaget en briefing. Og Danmark er i tæt dialog med vores alliancepartnere, som vi deler relevant viden med. Endelig er det vigtigt for mig at slå fast, at det er FE’s (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) vurdering, at truslen mod Danmark er uændret uagtet det seneste døgns begivenheder.

Konflikten i Rusland kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de ellers kæmper side om side.