Canadisk myndighed vil undersøge ubådsulykke

I en pressemeddelelse fra TSB, lyder det ifølge Reuters, at der vil blive iværksat en ”sikkerhedsundersøgelse vedrørende omstændighederne ved denne operation.”

Hele verdenspressen fulgte nøje time for time med i eftersøgning af ubåden ”Titan”, der var på en dyb rejse 3800 meter under havets overflade for at kigge på vraget af ”Titanic”, der ligger omkring 690 kilometer sydøst for Newfoundland i Canada.

Om bord var fem passagerer. Men på et pressemøde torsdag aften dansk tid lød meldingen, at alt tydede på, at ”Titan” var imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand - og de fem afgået ved døden.