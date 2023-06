Holland lukker for kæmpe gasfelt plaget af jordskælv

Gas fra Groningen-feltet menes at have skaffet den hollandske statskasse 2700 milliarder kroner, siden produktionen startede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indtægterne har blandt andet spillet en rolle, da fundamentet for landets velfærdsstat blev lagt.

Målet om helt at lukke feltet ned i 2024 har været fastlagt i nogle år.

Den deadline var et resultat af et usædvanligt stærkt jordskælv i 2018, som fik regeringen til at træffe en beslutning om hurtigt lukke ned for feltet, skriver Reuters.

Det løfte lader regeringen altså til at ville holde, på trods af at der internationalt har været pres på Holland for at levere mere gas som modsvar på energikrisen.