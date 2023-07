Jensen Huang er manden, der har det, som hele verden efterspørger

Året er 1993, og solen skinner, som den altid gør i Californien. Ved et bord på den lokale diner Denny’s i San Jose sidder tre kammerater og spiser morgenmad. Den ene af dem – Jensen Huang – runder 30 år netop den dag, men fødselsdagen fylder ikke meget for de tre unge computernørder. I stedet brainstormer de på en banebrydende idé, som tre årtier senere skal vise sig at blive en af verdens mest værdifulde.