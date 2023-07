Mens ukrainske soldater lige nu forsøger at gennembryde de russiske forsvarslinjer i det sydlige Ukraine, foregår en kamp i de vestlige hovedstæder, der kan få lige så stor betydning for landets fremtid.

I stedet for at jagte et utopisk lynoptag i Nato forsøger Ukraine nemlig at skabe opbakning blandt sine allierede til et omfattende kompleks af aftaler om militærstøtte, der rækker langt ud over næste måneds våbendonationer.