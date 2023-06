Russisk diplomat har besat omstridt lejegrund i Canberra

Premierminister Anthony Albanese sagde i sidste uge, at regeringen har fået at vide, at en ambassade klos op ad parlamentet udgør en klar sikkerhedsrisiko.

- Vi handler hurtigt for at sikre os, at lejemålet ikke bliver en formel diplomatisk tilstedeværelse, sagde han til mediet ABC med henvisning til den nye lov uden at uddybe baggrunden yderligere.

Ifølge The Australian har visse medier og eksperter spekuleret i, at det handler om en frygt for aflytning eller det såkaldte ”Havana-syndrom”.

Det er en mystisk sygdom, der ifølge The Australian har ramt over 1000 ansatte på den amerikanske ambassade i Cuba, og som af nogle eksperter og ofre menes at skyldes målrettede, avancerede energivåben.

Rusland, hvis nuværende ambassade ligger en smule sydøst for det australske parlament, forventes ifølge The Australian at udfordre den nye lovgivning ved en føderal domstol eller i Højesteret.