Clinton-affæren har kostet Lewinsky dyrt

Der er også den tidligere rådgiver for Clinton Doug Schoen, der ifølge sin nye bog ”Power: 50 Truths, The Definitive Insiders Guide” skriver, at Clintons affære med Lewinsky havde fatale konsekvenser.

Ifølge New York Post skriver han, at Clinton brugte så mange kræfter på Lewinsky-sagen, at han blev distraheret fra truslen fra Osama bin Laden og al Qaeda.

Affæren endte med en rigsretssag, hvor Clinton så blev frifundet for at lyve under ed og for at hindre sagens opklaring.

Han havde benægtet at have haft et seksuelt forhold til hende.

Rigsretssagen blev et spørgsmål om ord og juridiske tolkninger af, hvad der er sex, og hvad der ikke er sex.