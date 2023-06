Biden: Indien kan være strategisk brik i USA's forhold til Kina

De eneste to muslimske kvinder i Kongressen - Ilhan Omar og Rashida Tlaib - samt kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez har på forhånd meddelt, at de vil boykotte Modis tale i Kongressen.

De begrunder det med, at indiske mindretal - særligt muslimer - ifølge dem bliver diskrimineret i Indien.

Også senator Bernie Sanders sagde forud for Modis besøg, at den indiske premierministers ”aggressive hindunationalisme” ikke ”levner meget plads til Indiens religiøse mindretal”.

På et fælles pressemøde med Biden torsdag aften dansk tid afviser Modi, at det muslimske mindretal i Indien udsættes for diskrimination.

- Uanset kaste, tro, religion eller køn har diskrimination absolut ingen plads, siger Modi som svar på et spørgsmål fra en amerikansk journalist.