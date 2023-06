Danske sejlere reddet efter kollision med hval i Stillehavet

Beskeden lød, at den 51 fod - svarende til cirka 15,5 meter - store sejlbåd var kæntret efter kollision med en eller to hvaler, men at alle danskere om bord var sikkert i redningsflåden.

Satellitsignalet fra telefonen placerede redningsflåden et sted i Stillehavet mellem Peru og Fransk Polynesien, hvilket er udenfor dansk ansvarsområde.

Derfor alarmerede den danske eftersøgnings- og redningstjeneste den tilsvarende tjeneste i Honululu, som iværksatte en redningsaktion.

Rederiet Maersk meddelte onsdag midt på dagen, at det havde kontakt til et andet selskab, der havde et containerskib cirka ti timers sejlads fra kollisionsstedet.