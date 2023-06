Tyrkiet næsten fordobler renten i politisk kovending

Centralbanken er formelt uafhængig, men under stort politisk pres, påpeger Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri.

Den markedsvenlige Simsek var internationalt respekteret som finansminister og vicepremierminister fra 2009 til 2018 og har siden været kritisk over for Erdogans uortodokse økonomiske politik.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er der tale om den første forhøjelse af den toneangivende rente i over to år.

Det er ifølge Allan Sørensen på høje tid.

- Tyrkerne kæmper med ufattelig høj inflation. Priserne er steget med 40 procent over det seneste år, siger han i en skriftlig kommentar.

- Derfor er det ikke overraskende, at renten skal højere op. Det overraskende har derimod været, at de begyndte at sætte renten ned i en periode med tordnende høj inflation.