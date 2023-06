Rapport: Global ligestilling opnås først om 131 år

Siden rapportens lancering i 2006 er kønsforskellen blevet mindsket med 4,1 procent.

Island indtager 1.-pladsen på WEF’s rangering, mens Danmark er rykket ni pladser frem til en 23.-plads sammenlignet med den foregående opgørelse.

Imidlertid anslår WEF, at der kommer til at gå 169 år, før der opnås økonomisk lighed og 162 år, før der opnås politisk lighed.

Kun ni lande er inden for 80 procents lighed af kønnene. Det drejer sig foruden Island om Norge, Finland, New Zealand, Sverige, Tyskland, Nicaragua, Namibia og Litauen.

- At sætte farten op på vej mod kønslighed kommer ikke blot til at forbedre forholdene for kvinder og piger - det vil være til gavn for økonomier og samfund over et bredere perspektiv, skriver Saadia Zahidi.