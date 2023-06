I mere end én forstand synes direktøren for firmaet, der ejer den forsvundne ubåd, at være på dybt vand.

For ikke nok med at Stockton Rush selv befinder i den 6,7 m lange ubåd, som forsvandt søndag, kort efter den dykkede ned mod vraget af ”Titanic”, så stiller nyligt afdækkede retsdokumenter og advarsler fra ubådseksperter nu den 61-årige direktør for OceanGate Expeditions i et tvivlsomt lys, hvad angår hans tilgang til sikkerhed.