Kina reagerer på Biden-kommentar: Latterligt og provokerende

Men den proces fik Biden altså tilsyneladende kastet grus i tirsdag.

Præsidentens udmelding skete ved et fundraiser-arrangement i den amerikanske delstat Californien. Her hævdede Biden, at Xi var meget flov, da en kinesisk ballon for nylig blev blæst ud af kurs over USA.

- Årsagen til, at Xi Jinping blev meget oprevet, da jeg skød ballonen fyldt med spionudstyr ned, var, at han ikke vidste, at den befandt sig der.

- Det er meget pinligt for diktatorer, når de ikke ved, hvad der foregår. Det var ikke meningen, at den (ballonen, red.) skulle have været, hvor den var. Den var blæst ud af kurs, lød det fra den amerikanske præsident.

Under mandagens møde mellem Blinken og Xi blev de to enige om at mindske rivaliseringen, så den ikke udvikler sig til en reel konflikt.