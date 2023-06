Biden kalder Xi en diktator dagen efter Blinkens vigtige møde

Under mandagens møde mellem Blinken og Xi blev de to enige om at stabilisere rivaliseringen mellem Washington D.C. og Beijing, så den ikke udvikler sig til en reel konflikt.

Dog lykkedes det ikke de to at nå frem til nogen større gennembrud under det 40 minutter lange møde.

Blinkens tur til Kina er det mest højtstående amerikanske besøg, mens Joe Biden har været amerikansk præsident.

Det var første gang i fem år, at en udenrigsminister fra USA besøgte Kina.

Biden sagde selv mandag, at han mener, at forholdet mellem de to lande er på rette vej, ligesom at han indikerede, at der var blevet gjort fremskridt under Blinkens besøg.