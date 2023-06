Turistubåd til Titanic er forsvundet i Atlanterhavet

En ubåd, der bruges til at sende turister dybt ned under havets overflade for at se vraget af ”Titanic”, er forsvundet i Atlanterhavet.

En eftersøgning og redningsindsats er i gang.

Det oplyser kystvagten i den amerikanske by Boston til britiske BBC.

Det er ikke umiddelbart klart, om der var mennesker om bord i ubåden og i givet fald hvor mange.