En ubåd, der bruges til at sende turister dybt ned under havets overflade for at se vraget af ”Titanic”, er forsvundet i Atlanterhavet.

En eftersøgning og redningsindsats er i gang.

Det bekræfter det private firma OceanGate Expeditions, som ejer ubåden.

- Vores fulde fokus er på besætningen i ubåden og deres familier, skriver OceanGate Expeditions i en meddelelse ifølge britiske BBC.