Efter tre rodløse årtier tager den transatlantiske forsvarsalliance Nato et stort skridt tilbage mod sit historiske udgangspunkt.

Under et afgørende topmøde i Vilnius, der begynder tirsdag, vedtages en storstilet forsvarsplan, der over tusindvis af hemmeligstemplede sider anviser præcis, hvordan man forsvarer sig imod et russisk angreb.