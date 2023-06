Anders Fogh: Det rigtige hvis Stoltenberg fortsætter som Nato-chef

Jens Stoltenberg selv har flere gange understreget, at han ikke ”søger en forlængelse”. Sådan lød det også fredag, da han blev forholdt historien fra de norske medier.

Torsdag kom han dog med med en udmelding, der kan tolkes som om, at han kan være åben over for at fortsætte.

- Jeg er ansvarlig for alle beslutninger i alliancen undtagen én. Det er min fremtid. Det er op til de 31 allierede at beslutte, sagde Jens Stoltenberg i Natos hovedkvarter i Bruxelles.