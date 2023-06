Medie: Biden har bedt Stoltenberg fortsætte som Nato-chef

Den amerikanske præsident skulle angiveligt have lagt til grund, at det ikke har været muligt at finde en kandidat til at overtage jobbet som generalsekretær med bred opbakning blandt Natos medlemslande. Det kræver samtlige landes accept, når der skal vælges en ny leder af Nato.

Derudover skulle Biden have lagt vægt på, at tiden ikke er til, at der hersker usikkerhed om, hvem der leder Nato, når krigen i Ukraine er på vej ind i dens potentielt afgørende fase. Dertil er der fortsat ingen afklaring om Sveriges mulige Nato-medlemskab.