Rapport: Gruppe med bånd til Kina står bag enormt cyberangreb

Hackerne kompromitterede sikkerhedsforanstaltninger på computere hos hundredvis af organisationer. I nogle tilfælde stjal de ”e-mails fra prominente ansatte, der har at gøre med sager, der har interesse for den kinesiske regering”, tilføjer Carmakal.

Mandiant oplyser, at det er overbevist om, at en gruppe, der er kendt som UNC4841, står bag en omfattende spionkampagne til støtte for den kinesiske regering.

Hackerne angreb folk fra mindst 16 forskellige lande i både den private og offentlige sektor.