15 ældre på vej på kasino er dræbt i busulykke i Canada

Ifølge Royal Canadian Mounted Police er alle politiets tilgængelige ressourcer sendt til ulykkesstedet.

Et øjenvidne beskriver over for CTV News, hvordan hun så køretøjer i flammer og redningsfolk, som forsøgte at redde de overlevende.

- Der var intet tilbage af køretøjet, siger Tracy Leitch, som kørte på Trans-Canada Highway på tidspunktet for ulykken.

I en erklæring kalder den canadiske premierminister, Justin Trudeau, ulykken for ”utrolig tragisk”.

- Jeg kan ikke forestille mig den smerte, de berørte føler, men canadierne er her for jer, udtaler han.

Ulykken er en af de mest dødelige trafikulykker i nyere canadisk historie, skriver Reuters.

I naboprovinsen Saskatchewan blev 16 mennesker dræbt i en voldsom trafikulykke i april 2018. Her ramte en lastbil en bus med et juniorhockeyhold om bord på en landevej.