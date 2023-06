15/06/2023 KL. 22:00

Russisk general får på puklen af sine egne - op mod 100 soldater meldes dræbt

Putin nåede knap at tale færdig om »parketgulvsgeneraler« på et møde med russiske militærbloggere, førend en stribe af dem har fundet en at lade vreden gå ud over.