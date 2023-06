Rekordvarm juni måned overskrider kritisk klimagrænse

- Det, vi ser her, er et symptom på alle de forandringer. Så jeg mener, vi skal forberede os på en verden, hvor vi vil se de her ekstremer både hyppigere og mere intense.

Selv om det er første gang, denne grænse på 1,5 grader overskrides i juni, er det ikke første gang, at den globale gennemsnitlige temperaturstigning har været over 1,5 grader.

Tærsklen blev ifølge Copernicus første gang overskredet i løbet af december 2015 og siden flere gange i 2016 og 2020.

Den såkaldte Parisaftale om klimaet fra 2015 har et mål om at begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2 grader og helst ikke mere end 1,5 grader. Det vil ellers resultere i uoprettelige skader på naturen.

At den globale temperatur for en stund har overskredet aftalens mål, betyder ikke, at tærsklen endegyldigt er overskredet. Det kræver stigninger i temperaturerne over flere år, ikke korte perioder som dage eller måneder.