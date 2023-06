Stoltenberg om endnu en tørn: Min fremtid er op til Nato-landene

Forhandlingerne om, hvem der skal afløse Jens Stoltenberg - eller om han skal forlænges - foregår i en meget lukket kreds mellem de 31 Nato-lande. Det eneste krav er, at Nato-landene skal blive enige.

Men der er mange modstridende interesser.

Nogle østeuropæiske lande ønsker, at posten skal gå til deres region. Andre mener omvendt, at det kan være for provokerende over for Rusland at vælge en østeuropæer. Nogle lande ønsker en kvinde på posten. Andre vægter individuelle kvaliteter.

Rygterne om statsminister Mette Frederiksen (S) som ny generalsekretær har dog været vedholdende i de seneste uger. Og de tog for alvor til, efter at Mette Frederiksen i starten af juni fik en invitation til at besøge USA’s præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus.

Som det absolut største land i Nato er USA’s holdning afgørende.

Men ifølge avisen Financial Times hælder Nato-landenes ledere nu mod at forlænge Jens Stoltenberg. Og i denne uge var det så Stoltenbergs tur til at besøge Biden.

Ifølge Financial Times er der stigende bekymring for, at man ikke kan nå at blive enige om en efterfølger inden næste måneds topmøde i Litauen. Det kan tale for en forlængelse til Stoltenberg.

En ”højtstående, vestlig diplomat” sagde onsdag til Financial Times efter at have diskuteret muligheden for forlængelse med Stoltenberg:

- Af hensyn til kontinuiteten giver det mening. Han ville gøre det. Han er en pligtopfyldende mand.

En yderligere udfordring for et skifte er, at krigen i Ukraine fortsætter, og Sverige fortsat ikke er kommet med i Nato.

Jens Stoltenberg har personligt kastet sig ind i forhandlingerne med Tyrkiet, og der kan være bekymring for, at en ny Nato-chef vil skabe en ny dynamik. Og måske nye problemer for Sveriges adgang til Nato.