15/06/2023 KL. 11:47

Forlis af skib er givetvis kun begyndelsen på et nyt mareridt

Panik breder sig i Europa over de rekordmange, der forsøger at krydser Middelhavet fra Afrika illegalt. Et tragisk forlis få dage efter annoncering af nødpakke på over en milliard dollar udstiller udfordringerne.