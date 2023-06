Australien siger nej til russisk ambassade klos op ad parlament

- Vi handler hurtigt for at sikre os, at lejemålet ikke bliver en formel diplomatisk tilstedeværelse, siger han til ABC.

Han og regeringen vil torsdag lokal tid fremlægge en hastelov, som gør det muligt for myndighederne i det australske hovedstadsområde at opsige lejekontrakten for den russiske ambassade.

Hasteloven har ifølge ABC støtte fra oppositionen og forventes dermed at blive vedtaget uden de store udfordringer.

Oppositionens skyggeminister for forsvar, Andrew Hastie, siger til ABC, at ”sikkerhedsrådgivningen fordrer, at lejemålet må opsiges”, og at han derfor støtter hasteloven.

- Der er en reel sikkerhedsrisiko for vores lands interesser her, siger han.

Loven er allerede blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus, men skal stadig igennem Senatet, hvor den altså ventes at blive stemt igennem torsdag australsk tid.