Erdogan: Sverige skal ikke regne med Nato-medlemskab i Vilnius

Den tyrkiske regering ”kan ikke nærme sig positivt” til Sveriges ønske, så længe ”terrorister” demonstrerer i Stockholms gader. Det siger Erdogan på flyrejsen hjem efter et besøg i Aserbajdsjan.

Natos stats- og regeringschefer skal holde deres årlige topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius, den 11. og 12. juli.

Erdogan fremsatte sine bemærkninger kun få timer før, at repræsentanter for Sverige, Finland og Nato onsdag var mødt op i den tyrkiske hovedstad, Ankara. Her skulle de på ny forhandle med tyrkiske embedsmænd om svensk medlemskab.