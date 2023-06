Fiskerbåd forlist på Middelhavet: Mindst 78 migranter er druknet

Mindst 78 migranter er druknet i et skibsforlis på Middelhavet ud for Grækenland onsdag eftermiddag.

Det oplyser den græske kystvagt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det frygtes, at dødstallet vil stige markant, da flere hundrede menes at have været om bord på båden.

Båden - en fiskerbåd - sank ud for Peloponnes, der er en halvø i den sydlige del af Grækenland.