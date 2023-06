Blinken besøger Kina for at mindske risiko for konflikt

Udenrigsministerens visit skal ”som minimum mindske risikoen for fejlberegninger, så vi ikke styrer mod en potentiel konflikt”.

Det siger den topansvarlige for asiatiske forhold i USA’s udenrigsministerium, Daniel Kritenbrink.

Blinken skulle allerede i februar have besøgt Kina. Dengang med det formål at reducere spændingerne mellem de to lande.

Men en kinesisk luftballon på afveje over USA fik besøget til at gå i vasken.

Ifølge USA’s regering var det en spionluftballon, og den blev skudt ned, da den havde passeret landet. Ifølge Kina var det et uheld, at den nåede ind over amerikansk luftrum.