Nato: Ukraine gør fremskridt i modoffensiv mod Rusland

Han vurderer, at fremskridt på slagmarken vil være afgørende for, at Ukraine kan få en retfærdig afslutning på krigen med Rusland.

- Jo flere fremskridt Ukraine gør på slagmarken, jo større er chancen for, at Putin indser, at han må forhandle en retfærdig fred, siger Jens Stoltenberg.

Stoltenberg forventer, at Nato-landene vil få opdateringer på offensiven, når den ukrainske forsvarsminister deltager i forsvarsministermødet i denne uge.

- Det er ikke muligt for nogen at sige, hvad der vil ske i de kommende dage og uger. Men vi ved, at Ukrainerne har gjort fremskridt. De leverer over forventning.