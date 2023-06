Stort russisk missilangreb mod Zelenskyjs hjemby har dræbt 11 personer

En af beboerne i den femetagers ejendom, der blev ramt, fortæller, at hun blev vækket af en eksplosion og kastet ud af sin seng af rystelserne.

- Jeg løb ud til min dør, men det var virkelig varmt, og der var røg overalt.

- Hvad kunne jeg gøre? Jeg satte mig på altanen og var bange for, at jeg ville besvime. Der kom ikke nogen i rigtig lang tid. Jeg var bange for, at jeg blev nødt til at hoppe ud i et træ, siger beboeren, Olha Tjernousova.

Reuters har ikke haft mulighed for at verificere oplysningerne fra Kryvyj Rih.

Tidligere tirsdag lød det fra det ukrainske militær, at luftforsvarssystemer i hovedstaden Kyiv havde været i gang efter et andet russisk luftangreb.

Alle missiler rettet mod hovedstaden blev ødelagt af luftforsvarssystemerne.