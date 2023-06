Ét opsigtsvækkende tab standser ikke offensiven, men det understreger, at Ukraines befrielsesmaskine skal fodres med panser, ammunition og reservedele for milliarder af kroner for at holdes i gang.

»Ukraines kamp er et maraton og ikke et sprint. Derfor fortsætter vi med at skaffe Ukraine de kapaciteter, som det i største hast skal bruge for at klare situationen i lige præcis det her øjeblik,« siger den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin.