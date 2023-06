Det amerikanske Institute for the Study of War (ISW) bekræfter i et notat mandag, at de ukrainske styrker er rykket frem i de to nævnte regioner.

- Det bekræftede russiske kilder, men de forsøgte at nedtone det, skriver ISW.

Under den offensiv, der nu er i gang, er de ukrainske styrker rykket længere frem, end de har formået i de seneste syv måneder.

Russiske styrker har siden begyndelsen af 2022 haft kontrollen med store dele af det sydlige og østlige Ukraine.

Rusland har betydeligt flere soldater og mere ammunition end Ukraine, ligesom de russiske styrker også har hjælp fra kampfly.